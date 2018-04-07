Пуи — о матче Испания — Германия: всё ещё хотите убить Кубок Дэвиса?

Французский теннисист Люка Пуи в ходе просмотра четвертьфинального матча Мировой группы Кубка Дэвиса между Испанией и Германией посетовал на грядущие изменения в формате турнира.
«Кто смотрит Испания — Германия? Всё ещё хотите убить Кубок Дэвиса? Вы только насладитесь атмосферой», — написал Пуи на своей странице в «Твиттере».
В парной встрече немцы Тим Пуэц и Ян-Леннард Штруфф неожиданно в пяти сетах победили испанцев Фелисьяно и Марко Лопесов со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5. При этом теннисисты провели на корте 4 часа 40 минут.
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