Полуфиналы на турнире в Чарльстоне перенесены на 8 апреля из-за дождя

Матчи 1/2 финала турнира в Чарльстоне перенесены на 8 апреля по причине дождя, сообщает пресс-служба турнира.

К моменту остановки встречи пятая сеяная, немецкая теннисистка Юлия Гёргес, и восьмая ракетка соревнований, Анастасия Севастова из Латвии, сумели завершить восемь геймов. Счёт – 4:4.

Второй полуфинал между седьмой сеяной, американкой Мэдисон Кис и голландской теннисисткой Кики Бертенс, получившей от организаторов 12-й номер посева, не начинался.

В воскресенье первыми на корт выйдут Кис и Бертенс, их встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.