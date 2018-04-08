Штепанек: у нас с Джоковичем слишком часто разнились взгляды на теннис

Чех Радек Штепанек прокомментировал прекращение работы с сербом Новаком Джоковичем, которого он тренировал с ноября 2017 года.

«Как вы уже знаете, я больше не работаю с Новаком Джоковичем. Хотя мой первый тренерский опыт продлился не так долго, у меня был шанс поработать с одним из лучших игроков в истории. Я работал в одной команде с Андре Агасси, которого раньше знал в основном как соперника.

Жаль, что наши взгляды с Новаком слишком часто расходились, из-за чего было решено завершить сотрудничество. Зато у меня была возможность вблизи увидеть, как работает Андре. У него удивительное понимание тенниса, он проявляет сочувствие в каждой ситуации и удивительную доброту. Теперь мы не просто коллеги, а хорошие друзья с похожими взглядами на теннис. Я чувствовал, что мы отлично дополняем друг друга. Также мы остаёмся друзьями с Новаком, наши человеческие отношения никак не изменились. Я желаю ему только лучшего и надеюсь, что это решение пойдёт ему на пользу», — написал Штепанек на своей странице в сети «Фейсбук».

Чешская Санта-Барбара. Романы, свадьба, интриги Штепанека на корте и вне его Новак Джокович уволил Радека Штепанека, и теперь чех может посвятить себя Николь Вайдишовой — бывшей жене, которая ждёт от него ребёнка.