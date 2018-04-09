Сизикова проиграла Кабрере в финале квалификации турнира в Боготе

Российская теннисистка Яна Сизикова не смогла пробиться в основную сетку турнира в Боготе. В финале квалификации она проиграла представительнице Австралии Лизетт Кабрере (2) со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Россиянка ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 7 брейков.

В финале квалификации также потерпела поражение ещё одна представительница России Ирина Хромачёва.