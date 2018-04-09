Харрисон победил Бемельманса в матче Кубка Дэвиса США — Бельгия

Американский теннисист Райан Харрисон принёс своей сборной четвёртое очко в противостоянии с бельгийцами в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Он в двух партиях обыграл Рубена Бемельманса со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Райан 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Рубена 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Сборная США обыграла команду Бельгии со счётом 4-0. В полуфинале американцы встретятся с командой Хорватии.