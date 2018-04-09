Вердаско и Харрисон узнали соперников по первому кругу турнира в Хьюстоне

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира в Хьюстоне. В частности, первым соперником испанца Фернандо Вердаско, посеянного под пятым номером, будет американец Денис Кудла (Q).
Хьюстон. Мужчины. Распределение победителей квалификации по основной сетке
Орасио Себальос (Аргентина) — Йосихито Нисиока (Япония, Q).
Миомир Кецманович (Сербия, Q) — Райан Харрисон (США, 7).
Фернандо Вердаско (Испания, 5) — Денис Кудла (США, Q).
Стефан Козлов (США, Q) — Гидо Пелья (Аргентина).
Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии
На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.