Кудрявцева: мы со Среботник завоевали титул со второй попытки, это здорово

Россиянка Алла Кудрявцева поделилась впечатлениями от победы в парном разряде на турнире Volvo Car Open в Чарльстоне (США). В решающем матче она в дуэте со словенкой Катариной Среботник обыграла испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес и словенку Андрею Клепач со счётом 6:3, 6:3.

«Ощущения очень приятные. Всегда здорово возвращаться в Чарльстон, о местном гостеприимстве ходят легенды. Мы завоевали титул со второй попытки, думаю, это здорово. „Вольво“ была моей первой машиной, поэтому она занимает особенное место в моём сердце.

После возвращения в тур в 2017 году я трижды играла в финале и два раза проиграла. В первом финале мы считались явными фаворитами, но сыграли не лучшим образом. Во втором финале мы выиграли первый сет. К счастью, в этот раз мы всё же смогли победить", — цитирует Кудрявцеву официальный сайт тура.