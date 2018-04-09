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Надаль обошёл Макинроя по количеству побед на турнирах ATP

Надаль обошёл Макинроя по количеству побед на турнирах ATP
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после успехов на Кубке Дэвиса обошёл Джона Макинроя по количеству побед на турнирах ATP. Надаль победил в рамках Кубка Дэвиса немцев Филиппа Кольшрайбера и Александра Зверева.

До этих матчей у Надаля и Макинроя было по 877 побед на турнирах ATP. Теперь испанец единолично занимает пятую строчку в списке, отставая от Гильермо Виласа на 49 побед, а возглавляет рейтинг Джимми Коннорс с 1256 победами.

В 2018 году Надаль пропустил большую часть сезона. Он одержал лишь шесть побед. Но теперь испанец планирует принять участие в турнирах в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде, Риме, а также сыграть на «Ролан Гарросе». К концу сезона Надаль может догнать Виласа, если избежит травм. Практически каждый год выигрывает не менее 59 матчей ATP.

Теннис. Лидеры по количеству побед на турнирах ATP

1. Джимми Коннорс (США) – 1256
2. Роджер Федерер (Швейцария) – 1149
3. Иван Лендл (Чехия) – 1068
4. Гильермо Вилас (Аргентина) – 928
5. Рафаэль Надаль (Испания) – 879
6. Джон Макинрой (США) – 877
7. Андре Агасси (США) – 870
8. Штефан Эдберг (Швеция) – 801
9. Новак Джокович (Сербия) – 786
10. Илие Настасе (Румыния) — 775.

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