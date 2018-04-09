Чилич: хочу сосредоточиться на одиночной карьере, если выиграем Кубок Дэвиса

29-летний хорватский теннисист Марин Чилич сообщил, что он может отказаться от выступлений на Кубке Дэвиса со следующего сезона. Своими планами спортсмен поделился после победы сборной Хорватии в четвертьфинале турнира над Казахстаном с общим счётом 3:1.

«Если в этом году мы выиграем Кубок Дэвиса, я полностью посвящу себя одиночной карьере. Надеюсь, что мы сможем это сделать. Мы очень хотим этого», — цитирует Чилича Ubitennis.

Также спортсмен прокомментировал возможное изменение формата Кубка Дэвиса. Чилич считает, что реформа может положительно сказаться на турнире.

«Пришло время что-то изменить. Мне нравится предложение. Единственная проблема заключается в том, что реформа предполагает отказ от игры в странах национальных команд. В финансовом плане это негативно скажется на многих федерациях. Например на Федерации тенниса Хорватии», — добавил Чилич.

В полуфинале турнира хорваты сыграют с американцами. Сборная Хорватии лишь однажды выигрывала Кубок Дэвиса. Случилось это в 2005 году.