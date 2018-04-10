Надаль: матч Феррера и Кольшрайбера получился очень эмоциональным

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу своего соотечественника Давида Феррера над немцем Филиппом Кольшрайбером в решающем поединке четвертьфинале Кубка Дэвиса. 36-летний Феррер победил в пяти партиях, а матч длился 4 часа и 55 минут.



«Это был очень эмоциональный матч. Давид вёл напряжённую борьбу за каждое очко. Это была очень важная победа, поскольку впервые за долгое время сборная Испании сумела пробиться в полуфинал Кубка Дэвиса. Чем старше ты становишься, тем больше ценишь подобные моменты», — цитирует Надаля пресс-служба Кубка Дэвиса.



В полуфинале турнира сборная Испании встретится с французами.

Кубок Дэвиса. Страстный Надаль и рыдающий Феррер вывели Испанию в полуфинал Испания с вернувшимся Надалем одолела Германию в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Россия сыграет с Беларусью за право остаться в группе I.