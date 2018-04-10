Автомобиль экс-теннисиста Налбандяна перевернулся во время ралли в Аргентине

Бывший аргентинский теннисист Давид Налбандян попал в аварию во время гонок. Налбандян принимал участие в ралли, проходившем в Тукумане (Аргентина). Автомобиль Chevrolet Onix, который пилотировал 36-летний экс-теннисист, потерял управление и перевернулся. Сам Налбандян и его напарник отделались лёгкими травмами.

«Большое спасибо всем, кто беспокоился обо мне. Такие вещи иногда случаются, когда ты борешься за место на пьедестале. Я и мой напарник Ману отлично себя чувствуем», — написал Налбандян в своём «твиттере».

Посмотреть видео аварии можно в «твиттере» журналиста Бена Ротенберга.

Налбандян уже дважды попадал в аварии во время гонок. Аналогичные инциденты происходили в 2015 и 2016 годах. Теннисист завершил карьеру в 2013 году. Его лучшим результатом было третье место в рейтинге ATP.