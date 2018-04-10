Пятый сеяный Хасе проиграл Башичу на старте турнира в Марракеше

Голландский теннисист Робин Хасе, посеянный на турнире в Марракеше под пятым номером, не сумел пробиться во второй круг, проиграв боснийцу Мирзе Башичу со счётом 6:4, 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут. Робин 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 8 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Башич поспорит с победителем поединка Жоау Соуза (Португалия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q).