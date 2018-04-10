А. Зверев: я не робот, я просто устал

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение сборной Германии в четвертьфинале Кубка Дэвиса от испанцев. Четвёртая ракетка мира поздравил соперников с выходом в следующий раунд и выразил уверенность, что немецкая сборная ещё добьётся успеха.

«Я просто устал, я не робот, а человек. Мне пришлось столкнуться с лучшими игроками мира на грунте.

Я очень горд нашей командой. Мы были всего в двух очках от победы над сборной Испании у них дома и на грунтовом покрытии. Мы были близки к исторической победе, но немножко не хватило. Я хочу поздравить сборную Испании с победой, особенно Рафаэля Надаля и одного из классных бойцов в истории тенниса Давида Феррера. Желаю им удачи. Время сборной Германии ещё придёт», — написал Зверев у себя в «инстаграме».

В рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса Зверев провёл в Валенсии два матча. Сперва он обыграл Феррера, а затем уступил Надалю.