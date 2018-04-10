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Себальос и Киккер вышли во второй круг турнира в Хьюстоне

Себальос и Киккер вышли во второй круг турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Орасио Себальос вышел во второй круг грунтового турнира в Хьюстоне (США). В стартовом матче он переиграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 56 минут. Себальос выполнил 4 подачи навылет и 5 раз взял чужую подачу, аргентинец избежал двойных ошибок. На счету японца 2 эйса и 2 упущенных брейк-пойнта, он также обошёлся без двойных ошибок.

Во втором круге Себальос встретится с американцем Джеком Соком, который получил третий номер посева.

Мужчины. Хьюстон. 1-й круг
Николас Киккер (Аргентина) – Дональд Янг (США) – 6:3, 6:2.

Хьюстон 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 22:10 МСК
Орасио
Себальос
Йосихито
Нисиока
6:1 6:2
Хьюстон 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 22:15 МСК
Николас
Киккер
Дональд
Янг
6:3 6:2
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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