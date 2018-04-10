Себальос и Киккер вышли во второй круг турнира в Хьюстоне

Аргентинский теннисист Орасио Себальос вышел во второй круг грунтового турнира в Хьюстоне (США). В стартовом матче он переиграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:1, 6:2.



Теннисисты провели на корте 56 минут. Себальос выполнил 4 подачи навылет и 5 раз взял чужую подачу, аргентинец избежал двойных ошибок. На счету японца 2 эйса и 2 упущенных брейк-пойнта, он также обошёлся без двойных ошибок.



Во втором круге Себальос встретится с американцем Джеком Соком, который получил третий номер посева.



Мужчины. Хьюстон. 1-й круг

Николас Киккер (Аргентина) – Дональд Янг (США) – 6:3, 6:2.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.