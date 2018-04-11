Харрисон стартовал на турнире в Хьюстоне с победы над Кецмановичем

Американец Райан Харрисон (7) в первом круге турнира в Хьюстоне переиграл сербского победителя квалификации Миомира Кецмановича (Q) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. 25-летний уроженец Шривпорта, занимающий 54-е место в рейтинге АТР, исполнил 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 5 и не проиграл ни гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Харрисон поспорит с победителем встречи между своими соотечественниками Тимом Смычеком и Тейлором Фритцом.