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Харрисон стартовал на турнире в Хьюстоне с победы над Кецмановичем

Харрисон стартовал на турнире в Хьюстоне с победы над Кецмановичем
Теннис / ATP

Американец Райан Харрисон (7) в первом круге турнира в Хьюстоне переиграл сербского победителя квалификации Миомира Кецмановича (Q) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. 25-летний уроженец Шривпорта, занимающий 54-е место в рейтинге АТР, исполнил 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 5 и не проиграл ни гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Харрисон поспорит с победителем встречи между своими соотечественниками Тимом Смычеком и Тейлором Фритцом.

Хьюстон 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 23:45 МСК
Миомир
Кецманович
Райан
Харрисон
4:6 3:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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