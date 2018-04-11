Родина проиграла Линетт в первом круге турнира в Боготе

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться во второй круг турнира в Боготе, в двух партиях проиграв представительнице Польши Магде Линетт (2) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Евгения совершила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 8 брейков.

За выход в четвертьфинал Линетт поспорит с колумбийкой Марией Эрасо-Гонсалес (WC).

Богота. Женщины. Первый круг

Далила Якупович (Словения, LD) — Элисон Риске (США, 6) — 6:2, 6:2.