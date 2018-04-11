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Карлович: это первая победа после того, как мне исполнилось 39. Я очень рад

Карлович: это первая победа после того, как мне исполнилось 39. Я очень рад
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Иво Карлович, одолевший в первом круге турнира в Хьюстоне японца Таро Дэниэла со счётом 7:6 (7:5), 6:4, признался, что счастлив побеждать в свои 39 лет.

«Здесь всегда здорово. Мне всегда нравилось в Хьюстоне. Это был отличный поединок. А победа стала первой после того, как мне исполнилось 39 лет. Я очень рад», — приводит слова хорвата сайт ATP.

Карлович, который побеждал в Хьюстоне в 2007 году, является самым возрастным игроком на турнире. Во втором круге ему будет противостоять американец Денис Кудла.

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