Карлович: это первая победа после того, как мне исполнилось 39. Я очень рад

Хорватский теннисист Иво Карлович, одолевший в первом круге турнира в Хьюстоне японца Таро Дэниэла со счётом 7:6 (7:5), 6:4, признался, что счастлив побеждать в свои 39 лет.



«Здесь всегда здорово. Мне всегда нравилось в Хьюстоне. Это был отличный поединок. А победа стала первой после того, как мне исполнилось 39 лет. Я очень рад», — приводит слова хорвата сайт ATP.



Карлович, который побеждал в Хьюстоне в 2007 году, является самым возрастным игроком на турнире. Во втором круге ему будет противостоять американец Денис Кудла.