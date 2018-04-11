Федерер примет участие в турнире в Базеле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер подтвердил, что примет участие в турнире в Базеле (Швейцария). У второй ракетки мира действует трёхлетнее соглашение с организаторами соревнований, которое истекает в 2019 году. На турнире Федерер также откроет новый теннисный стадион на 10 тыс. человек, сообщает Tennis World USA.

Организаторы рассчитывают на интерес среди сильнейших игроков мира. Участие в турнире уже подтвердили Хуан-Мартин дель Потро, Давид Гоффен, Марин Чилич и Денис Шаповалов. Дель Потро выигрывал турнир в 2013 и 2014 годах. Гоффен добился до финала в 2014 году. Чилич становился победителем турнира в 2016 году.

Также организаторы сообщили, что испанец Рафаэль Надаль, скорее всего, не примет участия в турнире. У него действовал контракт с 2013 года, но после истечения соглашения с теннисистом так и не вступили в переговоры.

Турнир в Базеле будет проходить с 22 по 28 октября 2018 года. Действующим победителем является Федерер.