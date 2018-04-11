Барти и Гаврилова вошли в состав сборной Австралии на матч КФ с голландками

Стал известен состав сборной Австралии на матч с командой Нидерландов в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Встреча состоится в Вуллонгонге 21-22 апреля.

В заявку сборной Австралии вошли Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Саманта Стосур и Дестани Айява. Состав сборной Нидерландов будет опубликован позднее.

Голландки в четвертьфинале Мировой группы проиграли команде США со счётом 1-3, а австралийки со счётом 3-2 одолели украинок в матче Мировой группы II.

Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии.