Стал известен состав сборной Италии на матч с Бельгией в Кубке Федерации

Сборная Италии определилась с составом на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с Бельгией, который пройдёт с 21 по 22 апреля на грунтовом корте в Генуе.
В заявку сборной Италии включены Сара Эррани, Ясмине Паолини, Дебора Кьеза и Джессика Пьери. Ранее стало известно, что в состав сборной Бельгии вошли Элисе Мертенс, Элисон Ван Эйтванк, Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр.
На старте розыгрыша итальянки одолели команду Испании в матче Мировой группы II со счётом 3-2. Бельгийки в матче первой Мировой группы с таким же счётом уступили француженкам.
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