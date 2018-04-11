Стал известен состав сборной Италии на матч с Бельгией в Кубке Федерации

Сборная Италии определилась с составом на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с Бельгией, который пройдёт с 21 по 22 апреля на грунтовом корте в Генуе.



В заявку сборной Италии включены Сара Эррани, Ясмине Паолини, Дебора Кьеза и Джессика Пьери. Ранее стало известно, что в состав сборной Бельгии вошли Элисе Мертенс, Элисон Ван Эйтванк, Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр.



На старте розыгрыша итальянки одолели команду Испании в матче Мировой группы II со счётом 3-2. Бельгийки в матче первой Мировой группы с таким же счётом уступили француженкам.



Сборная России в матче плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии.