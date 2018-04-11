Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / Кубок Федерации /

Стал известен состав сборной Италии на матч с Бельгией в Кубке Федерации

Стал известен состав сборной Италии на матч с Бельгией в Кубке Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Сборная Италии определилась с составом на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с Бельгией, который пройдёт с 21 по 22 апреля на грунтовом корте в Генуе.

В заявку сборной Италии включены Сара Эррани, Ясмине Паолини, Дебора Кьеза и Джессика Пьери. Ранее стало известно, что в состав сборной Бельгии вошли Элисе Мертенс, Элисон Ван Эйтванк, Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр.

На старте розыгрыша итальянки одолели команду Испании в матче Мировой группы II со счётом 3-2. Бельгийки в матче первой Мировой группы с таким же счётом уступили француженкам.

Сборная России в матче плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии.

«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать»
Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент