Кербер выступит на турнире в Мальорке

Немка Анжелика Кербер приедет на турнир в Мальорке (Испания), который пройдёт в середине июня на травяных кортах.



«Этот турнир может стать для меня весьма успешным. В Мальорке чувствую себя как дома. Надеюсь, смогу завоевать титул и хорошо подготовлюсь к Уимблдону. Мне нравится играть на траве. В прошлом году я тренировалась в Испании, где чувствую себя превосходно», — приводит слова немки официальный сайт WTA.



Турнир категории International пройдёт в Мальорке с 16 по 24 июня. Ранее стало известно, что на соревнования приедут француженка Каролин Гарсия и испанка Карла Суарес-Наварро.

Гёргес и Кербер помогут сборной Германии в полуфинале Кубка Федерации с Чехией