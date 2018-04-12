Надаль хочет открыть теннисную академию в США

Испанский теннисист Рафаэль Надаль намеревается открыть собственную теннисную академию во Флориде (США). Академия может появиться в городе Бока Рэтон, сообщает Ubitennis.

В новой академии появится 37 теннисных кортов, несколько ресторанов и магазин. В начале апреля состоялся показ проекта во время общественных слушаний в Бока Рэтоне. Во время слушаний критики проекта отметили слишком большую площадь академии.

Если проект будет принят, 60% кортов будут открытыми, 40% — для тренеров и людей, занимающихся в академии. Предполагается, что ежегодные доходы составят $ 1,5 млн.

В 2016 году Надаль открыл академию в Манакоре (Испания).