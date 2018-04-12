Соболенко разгромила Херцог и вышла в четвертьфинал турнира в Лугано

Белоруска Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира в Лугано (Швейцария), разгромив словенку Полону Херцог со счётом 6:3, 6:1.



Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Соболенко ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Херцог 3 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Следующей соперницей Соболенко станет либо бельгийка Элисон Ван Эйтванк (9), заменившая в числе сеяных снявшуюся с турнира испанку Карлу Суарес-Наварро, либо итальянка Камила Джорджи.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.