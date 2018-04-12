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Соболенко разгромила Херцог и вышла в четвертьфинал турнира в Лугано

Соболенко разгромила Херцог и вышла в четвертьфинал турнира в Лугано
Теннис / WTA

Белоруска Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира в Лугано (Швейцария), разгромив словенку Полону Херцог со счётом 6:3, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Соболенко ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Херцог 3 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Следующей соперницей Соболенко станет либо бельгийка Элисон Ван Эйтванк (9), заменившая в числе сеяных снявшуюся с турнира испанку Карлу Суарес-Наварро, либо итальянка Камила Джорджи.

Лугано 2018. 2-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 17:20 МСК
Полона
Херцог
Арина
Соболенко
3:6 1:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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