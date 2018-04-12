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Мария, первая сеяная на турнире в Боготе, проиграла сопернице из квалификации

Мария, первая сеяная на турнире в Боготе, проиграла сопернице из квалификации
Теннис / WTA

Первая сеяная на турнире в Боготе (Колумбия), немка Татьяна Мария, потерпела поражение от чилийки Даниэлы Сегель (Q) со счётом 3:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Сегель 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Марии 3 эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Следующей соперницей чилийки станет либо россиянка Анна Блинкова, либо румынка Ана Богдан (7). Во второй партии у Блинковой был матчбол, который она упустила, а в начале третьего сета пошёл дождь, прервавший все поединки.

Богота 2018. 2-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 18:00 МСК
Татьяна
Мария
Даниэла
Сегель
3:6 1:6
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