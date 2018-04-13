Корпач: мне не нравится побеждать, когда соперница снимается с матча

Немка Тамара Корпач поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Лугано. Её соперница — француженка Кристина Младенович — отказалась от продолжения игры при счёте 6:7 (5:7), 2:3.

«Мне не нравится побеждать, когда соперница снимается с матча. Я не знаю, играла ли Кристина с травмой или же получила её уже по ходу встречи. Перед началом матча я немного нервничала, но в то же время была в предвкушении, так как со столь сильной соперницей я играла лишь однажды.

Я играла хорошо, но в начале моя подача работала не лучшим образом. Я допускала слишком много ошибок, но при этом старалась больше играть ей под бэкхенд, так как форхенд Кристины очень хорош. Она всегда хочет бегать по корту и выполнять удары с форхенда, поэтому я старалась направлять мячи под бэкхенд.

Предыдущие матчи на этом турнире дались мне непросто. Например, позавчера я играла с Лоттнер в зале, хотя начинали мы на открытом корте. Сегодня погода была хорошей. Я не люблю дождь. Мне нравится тёплая и солнечная погода. Из-за погоды к четвергу я провела лишь два матча квалификации и игру первого круга", — цитирует Корпач официальный сайт WTA.