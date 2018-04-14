Соболенко разгромила Джорджи в четвертьфинале турнира в Швейцарии

Белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Лугано разгромила итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:3, 6:0. Поединок продолжался 1 час 2 минуты. 19-летняя минчанка, занимающая 61-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки, отыграла все 4 брейк-пойнта и выиграла 4 гейма на подаче соперницы. Камила 1 раз подала навылет при 5 двойных.

В полуфинале оппоненткой Соболенко станет либо швейцарка Стефани Фёгель (WC), либо немка Тамара Корпач (Q). Отметим, что полуфинал состоится сегодня, 14 апреля.