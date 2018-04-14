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Кирьос: считаю себя более зрелым, чем большинство сверстников

Кирьос: считаю себя более зрелым, чем большинство сверстников
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился своим мнением о собственном прогрессе в последний год. Спортсмен признался, что доволен улучшением собственной игры. Кирьос связал это со зрелостью.

«Думаю, что я сильно повзрослел по сравнению с первым годом выступления в Мировом туре. Если сравнить меня со среднестатистическим 22-летним парнем, то я считаю себя довольно зрелым. Теннис и турниры Мирового тура многому научили меня.

Что касается выступления на грунте, то это не моё любимое покрытие. Существует ряд причин. Моя обувь пачкается, пачкается и одежда. Я принял приглашение от организаторов турнира в Хьюстоне, так как в нём всегда участвуют Джек Сок, Джон Иснер, Сэм Куэрри. Все американцы говорят, что это замечательный турнир. Поэтому я решил попробовать», — цитирует Кирьоса Ubitennis.

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