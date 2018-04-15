Соболенко: Мертенс одержала заслуженную победу, она играла очень хорошо

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко поделилась эмоциями после поражения в финале турнира категории International в Лугано (Швейцария). В решающем матче она уступила бельгийке Элисе Мертенс (2) со счётом 5:7, 2:6.



«Во-первых, я хотела бы поблагодарить Элисе за великолепный финал и поздравить её с победой. Она играла очень хорошо и одержала заслуженную победу. Конечно, необходимо поблагодарить спонсоров этого турнира, арбитров, болельщиков и мальчиков, подающих мячи. Турнир получился не самым простым, в том числе по причине погодных условий, но я рада, что приехала сюда. Нам с Элисе ещё необходимо провести решающий матч в парном разряде. Надеюсь, что обойдётся без дождя», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.