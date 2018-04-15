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Шмидлова завоевала третий титул в карьере, выиграв турнир в Боготе

Шмидлова завоевала третий титул в карьере, выиграв турнир в Боготе
Теннис / WTA

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова стала победительницей турнира в Боготе (Колумбия). В решающем поединке она обыграла испанку Лару Арруабаррену (5) со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Шмидлова выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. У испанки 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6, она обошлась без эйсов.

До турнира в Боготе Шмидлова, занимающая 132-е место в рейтинге WTA, не могла выиграть матч в одиночном разряде на уровне WTA на протяжении полутора лет. Она завоевала третий титул в карьере.

Богота 2018. Финал
15 апреля 2018 года, воскресенье. 20:10 МСК
Анна
Шмидлова
Лара
Арруабаррена
6:2 6:4
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