Шмидлова завоевала третий титул в карьере, выиграв турнир в Боготе

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова стала победительницей турнира в Боготе (Колумбия). В решающем поединке она обыграла испанку Лару Арруабаррену (5) со счётом 6:2, 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Шмидлова выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. У испанки 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6, она обошлась без эйсов.



До турнира в Боготе Шмидлова, занимающая 132-е место в рейтинге WTA, не могла выиграть матч в одиночном разряде на уровне WTA на протяжении полутора лет. Она завоевала третий титул в карьере.