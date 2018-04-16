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Андухар — самый низкорейтинговый победитель турнира ATP с 1998 года

Андухар — самый низкорейтинговый победитель турнира ATP с 1998 года
Теннис / ATP

Испанский теннисист Пабло Андухар завоевал титул на грунтовом турнире в Марракеше (Марокко). В решающем поединке спортсмен уверенно переиграл британца Кайла Эдмунда со счётом 6:2, 6:2.

Андухар выиграл турнира ATP, будучи 355-й ракеткой мира. Он стал самым низкорейтинговым победителем с 1998 года. Тогда австралийский спортсмен Ллейтон Хьюитт завоевал титул в Аделаиде, занимая 550-ю строчку в мировом рейтинге.

Победа в Марракеше позволила Андухару подняться на 201-е место в рейтинге ATP. Испанец завоевал первый титул с 2014 года.

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