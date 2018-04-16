Россиянка Коклина дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тенниса (ITF) вынесла решение о дисквалификации 16-летней россиянки Елизаветы Коклиной на один год в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт ITF.



Срок отстранения Коклиной отсчитывается с 23 октября 2017 года — именно тогда она сдала пробу мочи, в которой были обнаружены следы фуросемида и торасемида. Эти вещества в списке ВАДА от 2017 года отнесены к категории S5 (диуретики и маскирующие препараты). На заседании после объяснений Елизаветы было принято решение, что она не принимала фуросемид и торасемид умышленно. С учётом этого, а также того, что это её первое нарушение антидопинговых правил, Коклиной дали минимальный срок дисквалификации. Кроме того у неё отобрали призовые деньги и рейтинговые очки за выступление на юниорском турнире в Стамбуле, где и была взята положительная проба.