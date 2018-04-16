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Мюллер победил Ф. Майера в первом круге в Монте-Карло и сыграет с А. Зверевым

Мюллер победил Ф. Майера в первом круге в Монте-Карло и сыграет с А. Зверевым
Теннис / ATP

Люксембуржец Жиль Мюллер вышел во второй раунд турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло (Монако), победив немца Флориана Майера (LL) в двух партиях — 7:5, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Мюллер 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Майера 4 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Следующим соперником Мюллера станет немец Александр Зверев (3), в прошлом году выигравший один из грунтовых «Мастерсов» — соревнования в Риме.

Монте-Карло 2018. 1-й круг
16 апреля 2018 года, понедельник. 16:35 МСК
Флориан
Майер
Жиль
Мюллер
5:7 4:6
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