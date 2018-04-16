Мюллер победил Ф. Майера в первом круге в Монте-Карло и сыграет с А. Зверевым

Люксембуржец Жиль Мюллер вышел во второй раунд турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло (Монако), победив немца Флориана Майера (LL) в двух партиях — 7:5, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Мюллер 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Майера 4 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.



Следующим соперником Мюллера станет немец Александр Зверев (3), в прошлом году выигравший один из грунтовых «Мастерсов» — соревнования в Риме.