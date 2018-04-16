Эрбер победил Лоренци и сыграет с Димитровым во 2-м круге турнира в Монте-Карло

Француз Пьер-Юг Эрбер (Q) вышел во второй раунд турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло (Монако), победив итальянца Паоло Лоренци в двух партиях — 7:6 (9:7), 6:4. На тай-брейке у Лоренци было два сетбола.



Поединок продолжался 1 час 48 минут. Эрбер 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Лоренци 3 эйса, 6 двойных и 5 упущенных брейк-пойнтов.



В 1/16 финала Пьер-Юг сыграет с болгарином Григором Димитровым (4), который, как и все игроки из топ-8 посева, пропускает первый круг.