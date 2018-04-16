Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Эрбер победил Лоренци и сыграет с Димитровым во 2-м круге турнира в Монте-Карло

Эрбер победил Лоренци и сыграет с Димитровым во 2-м круге турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Француз Пьер-Юг Эрбер (Q) вышел во второй раунд турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло (Монако), победив итальянца Паоло Лоренци в двух партиях — 7:6 (9:7), 6:4. На тай-брейке у Лоренци было два сетбола.

Поединок продолжался 1 час 48 минут. Эрбер 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Лоренци 3 эйса, 6 двойных и 5 упущенных брейк-пойнтов.

В 1/16 финала Пьер-Юг сыграет с болгарином Григором Димитровым (4), который, как и все игроки из топ-8 посева, пропускает первый круг.

Монте-Карло 2018. 1-й круг
16 апреля 2018 года, понедельник. 17:35 МСК
Пьер-Юг
Эрбер
Паоло
Лоренци
7:6 6:4
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент