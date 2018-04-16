Навратилова: не видно, чтобы возраст как-то влиял на Винус Уильямс

Легендарная американская теннисистка Мартина Навратилова поделилась мнением о своей соотечественнице Винус Уильямс и перспективах её дальнейших выступлений.



«Я верю, что Винус Уильямс сможет играть до 40 лет. В этом июне ей исполнится 38, но вы посмотрите, как она играет и где находится в рейтинге: в топ-10! Сложно сказать, что возраст как-то на неё влияет. Ей удалось найти, как оставаться здоровой и свежей, отдохнувшей, избегать „выгорания“. На каждом турнире, в котором она участвует, она борется за титул. Если здоровье и мотивация не подведут, я не вижу, что должно её остановить. На Уимблдоне, на своём любимом травяном покрытии, она будет среди претендентов на победу, на завоевание шестого титула. Если это случится, то она выиграет Уимблдон через десять лет после предыдущей победы на этом турнире и через 18 — после первого титула!



Хотя она давно не выигрывала больших соревнований, в прошлом году у неё было три крупных финала — на Australian Open, Уимблдоне и на Итоговом чемпионате WTA. Это был её лучший сезон после 2008 года. Невероятное достижение с учётом её возраста.



Думаю, наличие интересов вне тенниса, включая дизайнерскую компанию, помогает Винус не „выгорать“. Это расширяет взгляд на мир, позволяет переключаться, отдыхать от тенниса морально. Может быть, раньше это немного мешало ей в плане результатов, но сейчас, наоборот, благотворно влияет с психологической точки зрения. Она нашла идеальный баланс», — написала Навратилова в своей колонке на официальном сайте WTA.