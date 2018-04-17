Красноруцкая стала директором по связям с игроками на турнире Moscow River Cup

33-летняя россиянка Лина Красноруцкая, экс двадцать пятая ракетка мира и четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» — 2001, из-за травм завершившая карьеру в 21 год, вошла в управляющий состав Moscow River Cup — нового турнира WTA в России, который пройдёт на грунте в конце июля и станет последним грунтовым соревнованием WTA в сезоне.



«Друзья, отличные новости! Я войду в команду нового турнира WTA, буду директором по связям с игроками! С нетерпением жду начала этой новой главы в моей карьере!», — написала Красноруцкая на своей странице в «Фэйсбуке».

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