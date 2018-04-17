Кольшрайбер уверенно победил Сандгрена в первом круге турнира в Монте-Карло

Немец Филипп Кольшрайбер стал участником второго раунда турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло (Монако), легко обыграв американца Тенниса Сандгрена — 6:2, 6:2. Отметим, что на прошлой неделе Кольшрайбер проиграл уже в первом круге турнира в Марракеше и готовился к Монте-Карло шесть дней, а Сандгрен в воскресенье провёл больше двух часов на корте во время финального матча в Хьюстоне, где в трёх партиях уступил Стиву Джонсону.



Поединок продлился 1 час 9 минут. Кольшрайбер 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Сандгрена 1 двойная и 1 упущенный брейк-пойнт. Эйсов у Тенниса не было.



Следующим соперником Кольшрайбера станет испанец Альберт Рамос-Виньолас (15).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.