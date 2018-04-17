Симон: мне нужно быстро поменять стиль игры перед матчем с Хачановым

Француз Жиль Симон поделился ожиданиями от матча второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло с россиянином Кареном Хачановым.

«Матч с Маннарино получился очень равным и трудным. Было ощущение, что каждый розыгрыш — решающий. Все очки давались крайне тяжело. Карен играет в другой теннис, поэтому мне необходимо достаточно быстро переключиться. У меня было три матча подряд с теннисистами, которые не ошибаются. Их было трудно перебегать, и это помогло мне обыграть Адриана. Теперь мне надо быстро изменить свою игру, и это всегда непросто», — приводит слова Симона официальный сайт АТР.