Видеообзор матча А. Зверев — Мюллер на турнире в Монте-Карло

Немец Александр Зверев в своём стартовом матче турнира категории «Мастерс 1000» в Монте-Карло победил люксембуржца Жиля Мюллера в трёх партиях — 4:6, 6:3, 6:2. В стартовой партии Зверев сделал брейк при счёте 3:3, после чего проиграл три гейма подряд.



Поединок продолжался 2 часа 2 минуты. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Мюллера 6 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



Посмотреть видеообзор этой встречи можно на «Чемпионате».

А. Зверев одержал волевую победу над Мюллером на «Мастерс 1000» в Монте-Карло

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