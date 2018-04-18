В 12:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Японии Кей Нисикори. Ранее соперники друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Нисикори в Монте-Карло.
Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Монте-Карло поспорит либо с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом (LL), либо с представителем Италии Андреасом Сеппи (Q).
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