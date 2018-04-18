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Мугуруса посетила гала-вечер в честь президента Португалии

Мугуруса посетила гала-вечер в честь президента Португалии
Теннис / WTA

Бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса посетила гала-вечер в честь португальского президента Марсело Ребело де Соузы. Мероприятие прошло в Королевском дворце Мадрида.

Фото доступно в «фейсбуке» Bola Amarela.

24-летняя уроженка Каракаса за карьеру выиграла два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции 2016 года и Уимблдон-2017. Также она завоевала титулы на соревнованиях в Хобарте, Пекине, Цинциннати и Монтеррее.

В рейтинге WTA Гарбинье занимает третью строчку.

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