Мугуруса посетила гала-вечер в честь президента Португалии

Бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса посетила гала-вечер в честь португальского президента Марсело Ребело де Соузы. Мероприятие прошло в Королевском дворце Мадрида.

Фото доступно в «фейсбуке» Bola Amarela.

24-летняя уроженка Каракаса за карьеру выиграла два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции 2016 года и Уимблдон-2017. Также она завоевала титулы на соревнованиях в Хобарте, Пекине, Цинциннати и Монтеррее.

В рейтинге WTA Гарбинье занимает третью строчку.