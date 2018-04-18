Кольшрайбер вышел в третий круг в Монте-Карло, обыграв Рамос-Виньоласа

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (15) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Филипп 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Альберта 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал турнира Кольшрайбер поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым (4).
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