Кольшрайбер вышел в третий круг в Монте-Карло, обыграв Рамос-Виньоласа

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (15) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Филипп 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Альберта 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал турнира Кольшрайбер поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым (4).