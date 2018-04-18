Джокович с десятого матчбола одолел Чорича во втором круге турнира в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович (9) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Хорватии Борну Чорича со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Борны 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
При счёте 5:4 во втором сете Новак подавал на матч и не реализовал девять матчболов.
За выход в четвертьфинал Джокович поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом (5).
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