Барти: в сборной Австралии сложилась здоровая конкуренция

Австралийская теннисистка Эшли Барти перед матчами плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против Нидерландов рассказала о значимости выступления за сборную.

«Мне нравится подавать пример другим, защищать цвета своей сборной. В этом плане от нас требуется выйти на корт и полностью выложиться. Выиграла ты или проиграла, но важно, чтобы ты оставила все силы на площадке, дала своей команде максимальные шансы на победу.

У Нидерландов очень сильная сборная. Думаю, что каждая из нас в сборной Австралии очень хочет сыграть, представлять свою страну. У нас сформировалась атмосфера здоровой конкуренции, это хорошо», — цитирует Барти пресс-служба Кубка Федерации.

В состав сборной Австралии помимо Барти вошли Саманта Стосур, Дарья Гаврилова и Дестани Айава.