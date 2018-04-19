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Раонич снялся с турнира в Монте-Карло

Раонич снялся с турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Канадский теннисист Милош Раонич отказался от продолжения выступления на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Раонич был вынужден сняться из-за травмы колена правой ноги, сообщает ATP World Tour.

В третьем круге турнира Раонич должен был встретиться с хорватом Марином Чиличем. Теперь Чилич автоматически вышел в четвертьфинал, где он встретится с победителем матча Кей НисикориАндреас Сеппи.

Раонич во втором круге в двух сетах переиграл итальянца Марко Чеккинато – 7:6, 6:2. Ранее Раонич отказался от выступления в Монте-Карло в парном разряде с россиянином Кареном Хачановым.

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