Раонич снялся с турнира в Монте-Карло

Канадский теннисист Милош Раонич отказался от продолжения выступления на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Раонич был вынужден сняться из-за травмы колена правой ноги, сообщает ATP World Tour.
В третьем круге турнира Раонич должен был встретиться с хорватом Марином Чиличем. Теперь Чилич автоматически вышел в четвертьфинал, где он встретится с победителем матча Кей Нисикори – Андреас Сеппи.
Раонич во втором круге в двух сетах переиграл итальянца Марко Чеккинато – 7:6, 6:2. Ранее Раонич отказался от выступления в Монте-Карло в парном разряде с россиянином Кареном Хачановым.
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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.