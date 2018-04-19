Гаске вышел в четвертьфинал в Монте-Карло, где сыграет с А. Зверевым

Француз Ришар Гаске обеспечил себе место в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Уроженец Безье обыграл представителя Германии Мишу Зверева со счётом 6:2, 7:5.
Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Гаске, занимающий 34-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Зверева 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 упущенных брейка.
Следующим соперником Гаске будет брат Миши – Александр Зверев, который ранее обыграл соотечественника Яна-Леннарда Штруффа.
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