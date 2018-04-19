Тим: Джокович обретает форму, которая позволит вернуться на лидирующие позиции

Австрийский теннисист Доминик Тим (5) прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем (9) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:3 в третьем круге турнира в Монте-Карло.



«Джокович заметно улучшил собственную игру после турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Возвращение к совместной работе с тренером Вайдой – оптимальное решение. Новак обретает форму, которая позволит ему вернуться на лидирующие позиции. Сегодня мне пришлось изрядно постараться, чтобы обыграть его», — приводит слова австрийца официальный сайт турнира.



За выход в полуфинал Тим поспорит с Рафаэлем Надалем, который посеян под первым номером. Испанец является 10-кратным победителем турнира в Монте-Карло.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?