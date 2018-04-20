Джокович: на следующей неделе выступлю в Барселоне или Будапеште

Сербский теннисист Новак Джокович (9) прокомментировал своё выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло. Он уступил в третьем круге австрийцу Доминику Тиму в трёх сетах.



«В идеале мне хотелось бы играть так, как я играл на протяжении многих лет. Очевидно, что мне потребуется терпение и вера в собственные силы. Я прибавляю с каждым днём. Мне удалось провести в Монте-Карло три матча, не испытывая болевых ощущений. Я не ставил перед собой никаких целей. В целом выступление на турнире следует оценить позитивно. В ближайшее время я приму решение о том, где буду выступать на следующей неделе – в Барселоне или Будапеште», — цитирует Джоковича Sky Sports.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?