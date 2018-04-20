Беккер получил перстень Зала теннисной славы за вклад в развитие тенниса

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира, победитель Олимпийских игр немец Борис Беккер получил перстень Зала теннисной славы в знак его заслуги в развитии тенниса. Торжественная церемония состоялась в четверг, 19 апреля, на корте Ренье III в Монте-Карло. Награду Беккеру вручили баронесса Элизабет-Энн де Масси и известного американского теннисиста Тодда Мартина.

«Чувствую себя счастливым и смиренным, получив перстень Зала теннисной славы за свой вклад в теннис», — написал Беккер на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фотографию можно на странице Беккера в сети «Твиттер».