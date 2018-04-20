Джокович получил «уайлд-кард» на турнир в Барселоне

12-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, проигравший в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 3:6, получил «уайлд-кард» на соревнования в Барселоне, которые пройдут на следующей неделе, сообщает официальный «твиттер» турнира. Жеребьёвка состоится 21 апреля.
На корты в Барселоне также выйдут испанец Рафаэль Надаль, болгарин Григор Димитров, бельгиец Давид Гоффен, японец Кей Нисикори, австриец Доминик Тим, россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
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