Мугуруса: Испания не должна допустить, чтобы Парагвай сотворил сенсацию

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса отметила сложность матча со сборной Парагвая в рамках плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» вступит в борьбу 21 апреля, её первая соперница — Монсеррат Гонсалес.



«На бумаге сборная Испании является фаворитом, но матчи плей-офф Кубка Федерации всегда получаются непростыми. Спортсменки из Парагвая постараются сделать всё, чтобы сотворить сенсацию, а мы не должны этого допустить», — приводит слова Мугурусы официальный сайт турнира.



Сборная России проведёт матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с Латвией в Ханты-Мансийске (21-22 апреля).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.